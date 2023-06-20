"بيزنس مراكز القدرات" على أبواب لجان الثانوية العامة: وصلت لـ750 جنيها

وزع مندوبو عدد من مراكز تدريب القدرات، ملصقات دعائية على أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، بهدف التعريف بما يقدمونه من تدريب على اختبارات القدرات المختلفة للالتحاق بكليات الفنون التطبيقية والعمارة، وكذلك كليات الإعلام.

ووفق المنشورات التي اطلعت عليها “الدستور”، بدأت أسعار هذه الكورسات من٢٨٠ جنيها وحتى ٧٥٠ جنيها، وتقدم على مدار يوم أو يومين حسب اختيار الطالب.

ولاقت هذه الملصقات بعض الترحيب من الآهالي الذين أكدوا أن أبنائهم يفضلون الالتحاق بالكليات ذات المهارات الفنية مثل كلية الفنون التطبيقية.

وقالت السيدة حياة السيد لـ"الدستور"، أن ابنتها رولا مصطفى تتمتع بجانب كبير من الحس الفني، مرجحة التحاقها بكلية الفنون التطبيقية، ما دعاها لاستبيان ما تقدمه مراكز التدريب وأسعارها.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية اليوم الثلاثاء، اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، تشتمل على 31 سؤالًا، بينها سؤالان مخصصان للأسئلة المقالية وتخصص لهما 6 درجات، على أن يبلغ إجمالي عدد أسئلة الاختيار من متعدد 29 سؤالًا، تخصص لها 34 درجة.

وأوضحت الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدرجة الكلية لامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية تبلغ 40 درجة، يذكر أن (78025) طالبًا وطالبة سيؤدون غدًا الثلاثاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك داخل (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة في مصر امتحانات في 13 مادة دراسية، تبدأ من 12 يونيو 2023 وتستمر حتى 13 يوليو 2023، بإجمالي 650 ألف طالب وطالبة، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية في حياة الطالب، فهي تحدد مساره في التعليم العالي وسوق العمل.