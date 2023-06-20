بنات مصر في الجمباز يحققن ذهبيتين و6 برونزيات بمنافسات الألعاب العالمية للأولمبياد

واصلت لاعبتي مصر رحمة خالد وديانا شعبان عزفهم المنفرد وسط عاصفة من التصفيق من الجماهير التي شهدت منافسات الجمباز بقاعة المؤتمرات ميسي برلين، حيث حققت رحمة الذهبية الأولى لمصر بالطوق كما حصلت على فضية الشريط وبرونزيتين الكرة والحبل، لتضيف زميلتها ديانا شعبان الذهبية الثانية في الكرة وبرونزيتين في الشريط والطوق لترفع رصيدها إلى أربع ميداليات ذهبية وثلاث برونزيات كما حصلت على المركز الخامس في الحبل، وفي العاب القوى حصلت ايه نصر على شارة مشاركة في دفع الجلة.

وحرص اللواء سيد شفيق عضو مجلس الإدارة والدكتور باسم التهامي رئيس البعثة على الحضور الي المنافسات النهائية للجمباز وعمل جولة على باقي إمكان إقامة الرياضات التي تشارك فيها مصر وتبلغ 15 رياضة، من أجل تشجيع اللاعبين وتحميسهم.

وفي الفروسية تقام نهائيات مسابقات الترويض تقسيم CIمن خلال اللاعبة دينا عاصم واللاعب مؤمن الغلبوني، وفى الهوكي في مرحلة النهائيات مجموعات (بلجيكا - المانيا - اسبانيا-مصر، حيث تلتقي مصر مع اسبانيا في المباراة الأولى وفى المباراة الثانية تلتقي مصر مع المانيا أما في كرة القدم فتشهد مباريات التقسيم لقاء مصر مع اروبا، اما في تنس الطاولة فهناك مباراة في تقسيم زوجي رجال.

وتتواصل الاحداث والمباريات المتلاحقة ففي كرة السلة بنات نهائيات مجموعات (مصر - كوت ديفوار - فنلندا – الامارات، والبداية مع مباراة مصر و كوت ديفوار، وفى الجودو هناك تقسيم بنين للاعب مصطفي عبدالمجيد، وتقسيم بنات ياسمين محمد سليم، و البوتشي هناك نهائيات فردي رجال ابراهيم رشيد، و اسلام محمد، اما الريشة الطائرة فتشهد فردي بنين بين مصر و العراق ويمثل مصر خالد رأفت وعبدالرحمن صلاح بالإضافة الى مباريات أخرى لم تحدد بعد.

أما الدراجات فهناك تقسيم ٥ كيلو متر طريق ويشارك فيها ايمان سيد زين وحسام شعبان، أما التنس فيشهد تقسيم زوجي موحد رجال وسيدات مريم بدر و سلمي احمد وسيد حمدي وعبدالرحمن إبراهيم، وتلقط بنات الجمباز أنفاسها بالتدريب والاستعداد لمباريات الجمباز الفني، أما رفع الأثقال فهناك نهائيات سيدات الرفعات الصدرية – الميتة واللاعبة محاسن حسن.

وتشهد العاب القوي مشاركة اللاعب محمد على في نصف نهائي دفع الجلة، بينما يشارك في النهائي محمود البهواشي ٢٠٠ م عدو ، وتشارك في نصف النهائي مريم محمد في دفع الجلة ، وتشارك في نهائي ٢٠٠ م عدو ايه نصر، ويشهد هذا اليوم تتويج سباق ٢٠٠ م عدو البنات وتتويج سباق ٢٠٠ م عدو بنين ، اما السباحة فتشهد نهائيات سباق ٥٠ م صدر والسباح ادهم اشرف ، ونصف نهائي سباق تتابع ٤ x ٥٠ م حرة يشارك فيه كل من ادهم اشرف، سلمي شبانه‘ شهاب الدين عادل، سحر ابوهاشم، بالإضافة إلى نصف نهائي سباق ٥٠ م حره والذى يشارك فيه ادهم اشرف وسلمي شبانه.

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