الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفاة طفل بصعق كهربائى فى الشرقية

صعق كهربائي
صعق كهربائي

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بهبوط بالدورة الدموية بعد تعرضه لصعق كهربائى نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائى يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة بوصول "يزيد. م"، عامين، مقيم نطاق الصالحية الجديدة، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة. 

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائى تسبب فى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية ووفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

طفل صعق كهربائي محافظة الشرقية مدينة الصالحية الجديدة مديرية أمن الشرقية

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