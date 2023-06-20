الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية يصل الغربية لتفقد بعض المشروعات الخدمية والتنموية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وصل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية. 

وتأتي تلك الزيارة في إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور السفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية، ولفيف من القيادات التنفيذية للمحافظة.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الغربية بوزير التنمية المحلية على أرض المحافظة، مؤكدا  اعتزازه وتقديره بمدى التعاون والتنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة والوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات الحيوية والتي تستهدف تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين، مشيدا بالجهود الكبيرة التي توليها وزارة التنمية المحلية لدعم محافظات الجمهورية وتنميتها والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين مما ساهم في إحداث تنمية شاملة في شتى المجالات المتنوعة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن زيارته لمحافظة الغربية تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، وفي إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تتضمن أنشطة الزيارة تفقد وزيرى التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، عددا من المشروعات التنموية خاصة في مجالات تقديم الخدمات للمواطنين ومن بينها الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

كما تتضمن الزيارة تفقد اللواء هشام آمنة والسفيرة سها الجندى والدكتور طارق رحمي المنطقة اللوجستية بمنطقة سبرباى بطنطا المقامة علي مساحة 83 فدانا وهى أحد المشاريع العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة، وتساعد في نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العمل.

وزير التنمية المحلية يصل لمحافظة الغربية لتفقد بعض المشروعات الخدمية والتنموية الاجتماعي والاقتصادي التنموية والخدمية الجارى تنفيذها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الخدمات المقدمة للمواطنين للطوارئ والسلامة العامة متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات

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