الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط كيلو وربع من مخدر الآيس بحوزة عاطلين قبل ترويجهم علي عملائهما بالجيزة

مخدر الآيس
مخدر الآيس

تمكن رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تصنيع وترويج المواد المخدرة "الآيس" في الجيزة وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "مستأجرة" وبحوزته (كمية لمخدر الآيس وزنت 1,200 كيلو جرام –مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول - ميزان حساس).. وبمناقشته عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته قرر بشرائها من بعض الأشخاص مقيمين بفيلا "مستأجرة" كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وبإستهداف المكان المشار إليه أمكن ضبط (8 أشخاص "لـ6 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم ( 95 كيلو لمخدر الآيس داخل أكياس بلاستيكية "معد للبيع" – زجاجة لمخدر الآيس سائلة خام وزنت 5 كيلو جرام – أقراص مطحونة وزنت 5 كيلو جرام - كمية كبيرة من مواد وأدوات تصنيع المواد المخدرة – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية "عملات أجنبية" – 2 سيارة "ملاكى") ، 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع المواد المخدرة (الآيس) متخذين من الفيلا المشار إليها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(40 مليون جنيه تقريباً) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

40 مليون جنيه 5 كيلو أجهزة وزارة الداخلية أجر اتجار 40 مليون أجهزة وزارة

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