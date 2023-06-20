مع حلول العيد الكبير شغل بال محبين كرة القدم والعشاق معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-6-2023 والقنوات الناقلة عبر المحرك العالمي للبحث "جوجل"، لمشاهدة كافة المباريات المتاحة اليوم.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20-6-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر “الدستور” جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 بالبطولات العالمية والمباريات الودية وأيضا ما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 عن الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، حيث سوف تكون هناك أكثر من مباراة هامة ويكون من ضمنها مباراة فريق إستونيا ضد بلجيكا، فريق أيسلندا ضد البرتغال، والنمسا ضد فريق السويد.

وفي هذا التقرير نعرض سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 "20-6-2023"

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة الرابعة (دور المجموعات)

فريق النمسا - السويد 21:45 مصر والسعودية على قناة beIN Sports HD Xtra 1.

إستونيا - فريق بلجيكا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium.

أيسلندا - البرتغال 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium.

النرويج - قبرص 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium.

مولدوفا - بولندا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 1.



تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023 - الجولة الخامسة (دور المجموعات)



بوروندي - ناميبيا 16:00 مصر والسعودية.

فريق إثيوبيا - مالاوي 17:00 مصر والسعودية.

نادي السودان - نادي موريتانيا 21:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4.

مباريات دولية ودية للمنتخبات اليوم الثلاثاء

فريق اليابان - نادي بيرو بتمام الساعة 13:00 مصر والسعودية.

فريقكوريا الجنوبية - فريق السلفادور بتمام الساعة 14:00 مصر والسعودية.

دولة الصين - فلسطين في الساعة 14:30 مصر والسعودية.

نادي ألمانيا - فريق كولومبيا في الساعة ب 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

فريق الجزائر - تونس في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية .

فريق البرازيل - فريق السنغال في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية.