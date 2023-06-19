أمين الفتوى: تفسير الأحلام ميراث النبوة ولا يوجد مهنة (فيديو)

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مهنة مفسر أحلام، لافتا إلى أن تفسير الأحلام من خصائص الأنبياء، ولكن يوجد علماء ومفسرين الله أعطاهم القدرة على تفسير الأحلام لكنه لا يتصدر لهذا العمل.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "هحكى موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه سيدنا أبو بكر الصديق، ويوجد شخص رؤى رؤية له، فسيدنا أبو بكر قال لسيدنا النبي استاذنك أولها، فقال لها تفضل، وبعدما انتهى سأل النبي، هل أصابت أم أخطأت، فقال له أصبت فى بعض وأخطأت فى بعض، فقال لسيدنا النبيى فيما أخطأت وفيما أصبت فقال له سيدنا النبي لا أقول لك".

واستكمل: "سيدنا أنس بن مالك عرف إن فى مجالس تقام لتفسير الأحلام، فقال إنهم يتلاعبون بميراث النبوة، فى ناس كثير مشغولين بتفسير الأحلام، فالفقهاء قالوا الرؤية لا يثبت بها حكم شرعى سواء أو حرام، وسيدنا النبي علمنا حاجة لو شوفنا رؤية جيدة نقول الحمد لله ولا نرويها لأحد، ولو مش كويسة، فإنه لا أحد يستطيع أن يضرك إلا بأمر الله، فاتفل عن يسارك ثلاث مرات".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.