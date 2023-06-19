الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى شوقي يطرح برومو أغنيته الجديدة "رموا طوبتي" (فيديو)

مصطفى شوقي
مصطفى شوقي

طرح المطرب مصطفى شوقي، منذ قليل، برومو أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “رموا طوبتي” والمقرر طرحها على طريقة السنجل.

ومن المقرر طرح أغنية “رموا طوبتي” الأربعاء المقبل الموافق 21 يونيو الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء، عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون مصطفى شوقي في أغنية “رموا طوبتي” مع كل من الشاعر الغنائي والمحلن عزيز الشافعي ومهندس الصوت هاني محروس والأغنية من إنتاج “فري ميوزك” للمنتج نصر محروس، ويقول مطلع الأغنية: “خلاص رموا طوبتي ومحدش مصدق توبت عن حبك”.

وكان مصطفى شوقي طرح في شهر فبراير الماضي أغنية بعنوان “جيبي بيوجعني” والتي حققت نسب مشاهدات عالية فور طرحها، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى حسن، والملحن بلال سرور والموزع الموسيقي أماديو.

وتقول كلمات الأغنية: “آه يا جيبي .. آه يا جيبي جيبي بيوجعني جيبي بيوجعني شوفولي كاشير يقيسله النبض جيبي بيوجعني ومش هيخف غير بالقبض كان فنجري كان دفيع بطل شرا بقى بيبيع ألاقي فين جيب غيره يدلعني جيبي بيوجعني آه يا جيبي جيبي بيوجعني ياعيني عليك آه يا جيبي راحت فين أيام الصرف بتمشي بفكة وكنت بتمشي بالكام ألف راحت فلوسه لوسه لوسه بس اتعلم من دروسه توبة يا إفلاس هاتولي إسعاف ده أنا جيبي هيروح مني يا ناس كان منفوخ .. كان مليان بقى خاسس .. بقى هفتان إمتى هيبقى كويس يعني جيبي بيوجعني آه يا جيبي جيبي بيوجعني”.

 

 

المطرب مصطفى شوقي مصطفى شوقي رموا طوبتي أغنية “رموا طوبتي” يوتيوب عزيز الشافعي هاني محروس نصر محروس

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