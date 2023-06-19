الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إطلاق نار قرب قافلة للصليب الأحمر بالسودان تنقل جرحى

السودان
السودان

أعلن الصليب الأحمر، الإثنين، عن إطلاق نار قرب قافلة له بالسودان تنقل جرحى بناءً على طلب من طرفي الصراع، لافتاً إلى أن أكثر من مليوني شخص أصبحوا مشردين داخل البلاد. 

ومنذ 15 أبريل الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ونزح أكثر من 2.1 مليون شخص منذ بدء النزاع في 15 أبريل 2023 وفروا إلى مواقع أكثر أمانًا داخل وخارج البلاد وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية المعدلة للسودان، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من 15.8 مليون حسب التقديرات في نوفمبر 2022 إلى 24.7 مليون في مايو 2023 ويمثلون الآن نصف سكان البلاد.

وحث الاتحاد الأوروبي بشدة جميع الأطراف على الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والفضاء الإنساني ويجب ضمان الوصول الآمن وفي الوقت المناسب وبدون عوائق للعمليات الإنسانية من قبل جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك  المناطق المتضررة من النزاع وفي المناطق التي تستضيف اللاجئين والعائدين من السودان.

ومع تسبب الصراع في السودان في معاناة لا توصف للبلاد وإجبار الملايين على الفرار من ديارهم بحثًا عن الأمان، تعهدت المفوضية اليوم بتقديم ما مجموعه 190 مليون يورو كمساعدات إنسانية وتنموية. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تشارك فيه مفوضة إدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش، اليوم، في استضافة حدث إعلاني رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.

ومن إجمالي حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الجديدة تم تخصيص 52 مليون يورو كمساعدات إنسانية في السودان لدعم الفئات الأكثر ضعفاً المحاصرين في الأزمة تم تخصيص 8 ملايين يورو أخرى لدعم جيران السودان للتعامل مع وصول الفارين من السودان.

السودان قافلة جرحى تنتقل طرفي الصراع

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