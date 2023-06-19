إجازة 30 يونيو 2023 والإجازات الرسمية المتبقية بالعام

يبحث العديد من المواطنين بالتزامن مع بداية أيام نهاية شهر يونيو عن الإجازة الرسمية لـ30 يونيو المحددة من قبل الوزارة، والتي تتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك للعام 1444.

ومع زيادة البحث عبر محرك "جوجل" الشهير عن موعد إجازة 30 يونيو للعام 2023، نقدم لكم من خلال هذه السطور موعد الإجازة:

كانت أعلنت المملكة العربية السعودية، أن اليوم الاثنين الموافق 19 من شهر يونيو الجاري غرة شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم وقفة عرفة الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، ويبدأ عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو ويستمر حتى يوم السبت 1 يوليو الشهر المقبل.

وبذلك يتزامن يوم 30 يونيو مع إجازة عيد الأضحي المبارك للعام 2023، إضافة غلى أنه يوافق يوم جمعة، ذلك اليوم الذي يعتبر إجازة رسمية لجميع العاملين في القطاع الحكومي والخاص، ويعتبر 30 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يحصل عليها الموظفين بكافة القطاعات.

اجازة 30 يونيو 2023:

من المفترض أن يتم الإعلان عن الإجازات الرسمية خلال الفترة المقبلة من قبل مجلس الوزراء، حيث انتظرت الوزارة نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة لتحديد موعد عيد الأضحى رسميًا، ومن ثم يتم الإعلان عن موعد إجازة 30 يونيو 2023 للقطاع الحكومي، ثم تقوم وزارة القوى العاملة الإعلان عن مواعيد الإجازة للقطاع الخاص.

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

الثلاثاء 27 يونيو، إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 28 يونيو، إجازة عيد الأضحي المبارك

الخميس 29 يونيو، إجازة ثاني أيام عيد الأضحي المبارك

الجمعة 30 يونيو، إجازة ثالث ايام عيد الاضحي المبارك

السبت 1 يوليو، إجازة رابع ايام عيد الاضحي المبارك

الأحد 2 يوليو، إجازة اجازة رسمية بدل يوم 30 يونيو

الأربعاء 19 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية

الأحد 23 يوليو، إجازة ثورة 23 يوليو 1952

الأربعاء 27 سبتمبر، إجازة عيد المولد النبوي الشريف

الجمعة 6 أكتوبر، إجازة عيد القوات المسلحة.

قد يهمك أيضا: