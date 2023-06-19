ضبط 3 متهمين بغسل 31 مليون جنيه من تجارة السلاح والذخيرة بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية) لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى "زراعية – مبانى")، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.