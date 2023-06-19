الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لطلاب الثانوية العامة.. كيفية التعامل مع توتر وقلق الامتحانات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعيش الكثيرون من طلاب وطالبات الثانوية العامة تجربة التوتر والقلق، بالتزامن مع إجرائهم امتحانات الشهادة الثانوية، إذ يخشون عدم قدرتهم على الانتقال إلى المرحلة الجامعية وتحقيق أحلامهم، ومن المعروف أن التوتر والقلق قد يؤثران على قدرات الطالب الذهنية والجسدية ويؤديان إلى اضطرابات نفسية وتخلف في الأداء الدراسي.

لذلك، يتطلب الأمر الاهتمام بصحة النفس العقلية للطلبة ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الفترة الحرجة من حياتهم، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع التوتر والقلق خلال الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة. 

نصائح لطلبة الثانوية العامة للتغلب على توتر وقلق الامتحانات

هناك بعض النصائح والمشروبات التي يمكن أن تساعدك في التغلب على هذه المشكلة، وفقًا لما ذكره موقع "healthy" الطبي.

ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة في فترة الظهيرة والعصر، واستخدم شمسية أو كاب، وارتدِ ملابس فاتحة أو قطنية من أجل عكس أشعة الشمس، بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء على مدار اليوم لتجنب الإحساس بالعطش أو الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

تناول مشروبات طبيعية تهدئ الأعصاب وتحسن المزاج، مثل البابونج، الليمون البارد، الشاي الأخضر، اليانسون، اللافندر، مع المحافظة على الحصول على قسط كافٍ من النوم، لا يقل عن 8 ساعات في الليلة.

اطلب الدعم والمساندة من أهلك وأصدقائك، وشاركهم مشاعرك وهمومك، ولا تخف من طلب المساعدة إذا احتجت إليها، بالإضافة إلى ممارسة هواية تحبها أو نشاطًا تستمتع به في أوقات فراغك، مثل القراءة أو الموسيقى أو الرسم أو الرياضة.

احتفل بإنجازاتك وجهودك، وأهدِ نفسك شيئًا تحبه عند انتهاء كل امتحان أو مذاكرة، تجنب المقارنة بين نفسك وبين غيرك من الطلاب، فكل شخص لديه ظروفه وقدراته الخاصة به، مع الوثوق في نفسك وفي قدراتك، ولا تستسلم للإحباط أو التشاؤم.

اختبر نفسك مع اختبارات وهمية، وذلك بالبحث عن أسئلة في كتبك أو على الإنترنت، أو طلبها من أصدقائك، وحلها في ظروف مشابهة لظروف الامتحان، وتحديد أوقات المذاكرة التي تناسب نشاطك وقدراتك، وقم بتقسيمها إلى فترات قصيرة مع ترك فواصل للراحة والترفيه.

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