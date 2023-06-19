الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشعب الجمهوري" ينظم دورة تدريبية في "الحساب الذهني" بنقادة

جانب من الدورة التدربية
جانب من الدورة التدربية

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمركز نقادة، بمحافظة قنا، دورة تدريبية في "الحساب الذهني" والتي استهدفت تلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وذلك برعاية النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام الحزب بمحافظة قنا، وإشراف الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم، ومحمد الهواري أمين الحزب بمركز نقادة.

الشعب الجمهوري ينظم دورة الحساب الذهني بنقادة (7)

قال محمد الهواري– أمين حزب الشعب الجمهوري بمركز نقادة – إن الدورة تهدف إلى تعزيز قوة الدماغ ورفع مستوى المهارات العقلية لدى الأطفال، لمواكبة رؤية مصر 2030 التي تولى بناء الإنسان اهتمامًا كبيرًا.

وأوضح محمود لطفي – أمين الإعلام بمركز نقادة والمشرف على تنفيذ الدورة – إن برنامج " الحساب الذهني " يهدف إلى تنمية القدرات الذهنية عند الأطفال وتمكينهم من التفوق في الرياضيات بسرعة فائقة دون اللجوء إلى استخدام الآلة الحاسبة، لافتًا إلى أن البرنامج يستهدف الأطفال في المرحلة العمرية ما بين (4 إلى 12 سنة)، وهي المرحلة التي يكون فيها الدماغ قابلًا للتطور بشكل سريع، حيث يساعد برنامج الحساب الذهني على زيادة معدلات الذكاء، وتنمية المهارات، وتحسين مستوى الفهم لدى الطفل.

الشعب الجمهوري ينظم دورة الحساب الذهني بنقادة (4)
الشعب الجمهوري ينظم دورة الحساب الذهني بنقادة (1)
الشعب الجمهوري ينظم دورة الحساب الذهني بنقادة (8)
الدكتور أحمد عبدالماجد الجمهورية الجديدة بناء الجمهورية الجديدة رؤية مصر 2030 عضو مجلس الشيوخ مبادرة مع الناس

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