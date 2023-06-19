الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"عاد قبل وصوله".. حكاية آخر محمل لكسوة الكعبة من مصر

الكعبة
الكعبة

على الرغم من بساطة مبنى الكعبة المشرفة، إلا أنها تختلف تماما عن الأبنية الأخرى مهما بلغت روعة زخارفها أو معمارها، فبيت الله الحرام هو أول بيت وضع للناس، ليكون قبلتهم المقدسة وزاده الله تكريما وتعظيما وإجلالا ومهابة ببناء الكعبة في رحابه الأمن الطاهر، فالكعبة جديرة بالتشريف والطواف حولها.

ومن المعروف أن الظاهر بيبرس أول من أمر بخروج المحمل بالكسوة وذلك في شهر شوال عام 675 هـ؛ يقول الإمام السيوطي في وصف المحمل المصري: يخرج الموكب من مصر بالمحمل السلطاني، والسبيل المسبل للفقراء والضعفاء بالزاد والماء والأدوية والأطباء والأئمة والأمراء والأمناء، وبحسب تقرير نشر بجريدة "الوفد" بعددها الصادر في 2005 كشف عن المحمل كان يضم حجاج مصر وما يليهم من بلاد إفريقية، والحمالون يحملون على الركائب الكسوة وما يفيض به جود الدولة قربى إلى الله، وفي عهد الناصر قلاوون عام 679 هـ، ظلت السلطنة المصرية تولي اهتمامها بكسوة الكعبة.

وفي عهد العثمانيين وفي ولاية السلطان سليم الأول 922هـ استمرت ولاية مصر في صناعة كسوة الكعبة وإرسال المحمل بالخيرات المصرية، أما في عهد محمد علي عام 1815 م أعد دار خاصة لصناعة الكسوة أطلق عليها "مصلحة الكسوة"، ورصدت لها ميزانية خاصة لكسوة المنبر، وحجر إسماعيل، ومقام إبراهيم عليهما السلام، وستارة باب المنبر الملكي والمنبر النبوي، وكيس مفتاح الكعبة، وتحمل من مصر في موكب لم يشهد الناس له مثيلا.

ولأسباب سياسية في ذلك الوقت، وتحديدا في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر توقف إرسال المحمل من مصر إلى السعودية عام 1962، وعاد قبل أن يصل إلى أرض المملكة، إلى أمر الملك عبد العزيز آل سعود بصنع الكسوة وتم صناعتها بعد ذلك في عهد الملك خالد بن عبد العزيز في أم الجود بمكلة عام 1362هـ، وتم تركيبها داخل الكعبة عام 1403هـ.

الكعبة المشرفة بيت الله الحرام الظاهر بيبرس الرئيس الراحل جمال عبد الناصر صناعة الكسوة كسوة الكعبة

الأكثر قراءة

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

الرئيس السيسى يوجه بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن

الرئيس السيسى يناقش مع جوزيب بوريل تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعدد أيام الإجازة في العيد الكبير

"إيفاد" تستعين بالتجارب الإنمائية مع مصر ودوره في برنامج "نوفي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين