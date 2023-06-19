الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الأسقفية فى زيارته لفضيلة المفتى: نتابع عن كثب مجهوداتكم في كسر حاجز التفرقة

سامي فوزي
سامي فوزي

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر التهنئة للدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الأستاذ سليم واصف مستشار الحوار المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية.

وقال رئيس الأساقفة: دار الإفتاء تحمل على عاتقها مسئولية كبيرة تجاه قضايا الشعب المصرى، إذ نتابع عن كثب مجهوداتكم في كسر حاجز التفرقة من خلال الحوار المشترك مع القيادات الدينية المختلفة.

وأضاف رئيس الأساقفة: يسعى المركز المسيحى الإسلامى التابع للكنيسة الأسقفية فى دعم الحوار المسيحى الإسلامى خاصة بين الشباب، مستطردًا: ندعو فضيلتكم للاشتراك في ندوات الحوار التابعة للمركز.

من جانبه قال فضيلة المفتى: حريصين دائما علي تقديم المشورة للأسرة بشكل عام ودائم وللشباب بشكل خاص.

وأكد فضيلة المفتي: مصر لديها تعايش حقيقى وغير مفتعل من خلال محاور عدة أهمها المحور المجتمعى إذ أن المواطن المصرى له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات.

واستكمل أستاذ سليم واصف: المجتمع المصرى قوى اجتماعيا ولحمة واحدة إذ نجتمع معا تحت اسم مصر مدى الحياة.

الأكثر قراءة

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

الرئيس السيسى يوجه بالعمل على تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة لأقصى مدى ممكن

الرئيس السيسى يناقش مع جوزيب بوريل تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية

موعد إجازة 30 يونيو 2023 وعدد أيام الإجازة في العيد الكبير

"إيفاد" تستعين بالتجارب الإنمائية مع مصر ودوره في برنامج "نوفي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين