الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: إدوارد ميندى يقترب من الانضمام للأهلى السعودى فى الميركاتو الصيفى

إدوارد ميندي
إدوارد ميندي

كشفت تقارير إعلامية، أن إدارة النادي الأهلي السعودي، اقتربت من إبرام التعاقد مع إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، والمنتخب السنغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن إدوارد ميندي وافق على الشروط الشخصية للعقد الذي سيربطه مع أهلي جدة السعودي، مشيرًا إلى أن العقد سيكون ساري المفعول حتى يونيو 2026.

وأضاف رومانو، أن المفاوضات باتت في المراحل النهائية من أجل انتقال حارس مرمى «أسود التيرانجا» إلى الفريق السعودي من تشيلسي في صفقة انتقال دائمة.

وشارك الحارس السنغالي، البالغ من العمر 31 عامًا، مع تشيلسي في 12 مباراة في الموسم الماضي (في كافة المسابقات)، وحافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة.

كانت تقارير إعلامية، قد أشارت في وقت سابق، إلى دخول أهلي جدة في مفاوضات مع العديد من النجوم من أجل ضمهم لصفوفه خلال «الميركاتو» الصيفي، من أبرزهم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، والجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي، ومحمود تريزيجيه، نجم طرابزون سبور، والمنتخب المصري.

الاهلي السعودي إدوارد ميندي المنتخب السنغالي أهلي جدة السعودي لوكا مودريتش

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