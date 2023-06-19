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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد سرحان قائما بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس - اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو الدكتور محمد علي  محمد عبد الرحمن سرحان الأستاذ المساعد بقسم العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات الجهاز العضلي والهيكلي بكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس؛ لتقديم التهنئة لسيادته لتكليفه بالعمل عميداً لكلية العلاج الطبيعي.

وقام الدكتور ناصر مندور بتسليم الدكتور محمد سرحان قرار التكليف متمنياً له التوفيق والسداد فى المهمة الموكلة إليه.

وحضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار " مندور " إلى أن كلية العلاج الطبيعي ستفتح أبوابها للطلاب الجدد العام الأكاديمي القادم 2023 - 2024، مؤكداً أن الكلية تم تجهيزها على أعلى مستوى كما تم تخصيص مبنيين للكلية .

يُذكر أن " محمد سرحان " خريج كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة بدأ تدرجه الوظيفى بالعمل مدرس بجامعة جنوب الوادي ثم أستاذ مساعد بجامعة جنوب الوادي.

وحصل على ماجستير العلاج الطبيعي من جامعة القاهرة عام 2009  عن رسالة بعنوان : "دراسة مقارنة بين التمرينات العلاجية والمعالجة اليدوية في علاج متلازمة انحشار الكتف"،  وحصلت رسالته على أفضل بحث ماجستير على مستوى جامعة القاهرة لعام  2009.

كما حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 2015 عن رسالة بعنوان: "دراسة مقارنة بين ثلاث برامج علاجية في علاج متلازمة إنحشار الكتف" .

وأوضح الدكتور محمد سرحان أنه سيعمل على تحقيق رؤية للكلية، تعمل على إعداد خريج قادر على تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى ، كما سيتم إنشاء مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل بجامعة قناة  السويس؛ يُقدم خدمة علاجية فى مجال العلاج الطبيعي والتأهيل لأهالي إقليم القناة وسيناء.

كما ستعمل الكلية وفق التوجه العام للجامعة، نحو إثراء دورها المجتمعي من خلال رفع كفاءة إخصائي وإستشاري وممارسي العلاج الطبيعي لمستشفيات وزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية، عن طريق عقد بروتوكولات تعاون لعمل دورات تدريبية؛ لرفع المستوى العلمي والعملي لممارسي الخدمة.

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