رئيس مصلحة الضرائب الجديد يقدم واجب العزاء في وفاة أحد العاملين بالغربية

أشاد العاملون بالضرائب بلفتة إنسانية لرئيس مصلحة الضرائب الجديد الدكتور فايز الضباعني، بعدما أدى واجب العزاء في وفاة أحد العاملين بالمصلحة.

وتم تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور عبدالحكيم شعبان مدير الإدارة العامة للقضايا بمنطقة الغربية، بحضور وكيل أول الوزارة، الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووكيل الوزارة سمير إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة وخدمة العملاء، وحجاج كامل، مدير عام العلاقات العامة والاتصال، وأشرف خليفة، مسئول متابعة المناطق الضريبية بالعلاقات العامة، وهيثم القبيصي، مأمور الضرائب وذلك بمسقط رأس الفقيد بقرية شرشابة، مركز زفتي، محافظة الغربية.

وتم تقديم واجب العزاء لرحاب يحيي جمال، الزميلة مدير الحجز بمأمورية ضرائب زفتي، في وفاة الزميل.