الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمين "الاتحاد" بسوهاج: إجراء انتخابات المحليات سيقضي على فساد الإدارة المحلية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عامر أبو زيد، أمين عام حزب الاتحاد في محافظة سوهاج، إنه ناقش ضمن جلسة المحليات إحدى جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني تسريع وتيرة تنظيم انتخابات المحليات، خاصًة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشارف الإعلان عن الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن أثرها سيكون قوى جدًا خلال الفترة القادمة.

وأضاف أبو زيد، على هامش جلسات الأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هذه الانتخابات تأخرت 12 عاما، مما أثر بشكل كبير على وتيرة التقدم في المحافظات والقرى، مطالبا بإنشاء محليات قوية، قادرة على القضاء على الفساد في الإدارة المحلية.

وتابع: “التعجيل بإجراء الانتخابات يتطلب التعديل على قانون الإدارة المحلية الذي يحتاج إليه المجتمع المصري”.

 

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