الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالتزامن مع أيام عيد الأضحى.. تحذيرات من ذبح الأضاحي في الشوارع

الأضاحي
الأضاحي

كشف اللواء الدكتور محمد الجمل، طبيب بيطري، خطورة الذبح في الشوارع وأضراره حضاريا وبيئيا.

وأكد خلال مداخلة هاتفية علي قناة TEN الفضائية، اليوم، أن ذبح الأضاحي في الشوارع يزيد من التلوث البيئي للأضحية نتيجة عدم نظافة الشوارع وعدم تجهيزها بشكل مناسب لعملية الذبح داخل المجازر المعتمدة.

وتابع أن ذبح الاضاحي داخل المجازر المعتمدة يتم الكشف علي الأضحية بشكل ظاهري ثم يتم فحص اللحوم بشكل كامل وشامل بعد الذبح ما يضمن سلامة وجودة اللحوم للمواطنين،  خاصة وان الذبح خارج المجازر خاصا في الشوارع يعرض حياه المواطنيين للخطر بسبب انتشار الامراض ومشاكل صحية اخري.

ونوه إلى أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعلن مساء أمس عن فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة (المجزر الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد.

وأشار إلى أن المحافظ قام بتحذير المواطنيين من ذبح الاضاحي في الشوارع اولا بسبب انها مضر جداً للشكل الحضاري، وثانيا يسبب مشكلات بيئية كتيرة وكمان الذبح خارج المجازر واللي ممكن يسبب مشاكل صحية بسبب اللحوم، تكون معرضة بشكل كبير للتلوث نتيجة عدم نظافة الشوارع.

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