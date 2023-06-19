رئيس الاتحاد العام للتعاونيات: "سيبونا في حالنا علشان نشتغل"

نفى الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، أن تكون التعاونيات لها علاقة بالمنظومة الاشتراكية، قائلا: بدايتها كانت في انجلترا وألمانيا وكلها دول رأسمالية، موضحا أن المنظومة الاشتراكية استفادت من التعاونيات في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن التعاونيات في كلا من الأردن والمغرب تتبعان رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، مشيرًا إلى أن القطاع يقوم بدوره بشكل جيد، إلا أنه يحتاج لمزيد من الجهد.

وردًا على سؤال رئيس مجلس الشيوخ، عن الذي يحتاجه القطاع التعاوني للقيام بدور، قال رئيس الاتحاد: "مش عايزين حاجة بس عايزنهم يسبونا في حالنا علشان نشتغل".

فيما عقب رئيس مجلس الشيوخ: يجب أن تكون للحركة التعاونية قوة الدفع بنفسها، وسيتم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدراسة الخاصة بالتعاونيات لتسهيل عملها وإزالة أي عقبات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر.

من جانبه، أكد أحمد يوسف عوض الله، مدير عام متابعة التعاونيات الاستهلاكية بوزارة التموين، أن هناك 4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية تتكون من 2700 جمعية.

وأشار إلى أن بعض هذه الجمعيات غير نشط ولا يقوم بالدور المفروض، مؤكدًا أن هناك توجيهات من وزير التموين لتفعيل نشاط هذه الجمعيات.

وقال: سيكون هناك نتائج جيدة في الفترة المقبلة، والدراسة هى بداية للتحرك بشكل أفضل، ودليل على أن الدولة تتحرك في اتجاه واحد.

من جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: نأمل في أن يتم ترجمة هذه الوعود إلى واقع حقيقي، لاسيما وأن الأمر أصبح ملحا.