الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"محلب" خلال ندوة المهندسين المصرية: النماذج الناجحة من العمالة الفنية غائبة إعلاميًا

المهندس إبراهيم محلب
المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق والمساعد السابق لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أنه يجب على الإعلام تسليط الضوء على النماذج الناجحة للعمالة الفنية في مصر، مشيرا إلى أن التعليم الفني والمهني في مصر يتبع عدد كبير من الجهات وكان لابد من أن يكون هناك وزارة للتعليم الفني تحوي كل هذه المؤسسات.

جاء ذلك جاء ذلك خلال استضافته بالندوة التي عقدت في جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق بعنوان "التعليم الفني في مصر" وذلك بمقر الجمعية وبحضور غفير من أعضاء الجمعية والشخصيات العامة.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب في كلمة له خلال الندوة قائلًا:"  أن دستور عام 2014 سلط الضوء من خلال احدى مواده على التعليم الفني عندما نصت المادة العشرون بالتزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتدريب المهنى وتطويره والتوسع في أنواع التعليم الفني كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع سوق العمل ".

وأشار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية سابقًأ، إن عدم وجود كيان مركزي كمجلس أعلى للتعليم الفني والتدريبي يختص بتنظيم التعليم الفني والتدريب وفرض فلسفة واحدة متكاملة أدى الى غياب الرؤية الشاملة للدولة من أجل تنمية رأس المال البشري لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في إطار استدامة هذا التعليم.

ولفت إلى ضرورة تطوير مناهج التعليم الفني والمهني في المجالات الأربعة الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي وإجراء التعديلات الملائمة في القوانين المنظمة للعمل والتعليم ليصبح أكثر توازناً وضماناً لحقوق العمال.

وفي نهاية الندوة قام المهندس اسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس جمعية المهندسين المصرية بتكريم المهندس إبراهيم محلب وتسليمه درع الجمعية ومنحه العضوية الفخرية نظير جهوده الكبيرة ومشاركته الفعالة في المشروعات والانجازات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

محلب العمالة الفنية الناجحة نماذج

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

"المركزى" يعلن زيادة حجم الودائع بالعملة الأجنبية لـ1.5 تريليون جنيه

صرف تحصينات وأدوية لحيوانات وطيور في قوافل بيطرية بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين