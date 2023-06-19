"محلب" خلال ندوة المهندسين المصرية: النماذج الناجحة من العمالة الفنية غائبة إعلاميًا

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق والمساعد السابق لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أنه يجب على الإعلام تسليط الضوء على النماذج الناجحة للعمالة الفنية في مصر، مشيرا إلى أن التعليم الفني والمهني في مصر يتبع عدد كبير من الجهات وكان لابد من أن يكون هناك وزارة للتعليم الفني تحوي كل هذه المؤسسات.

جاء ذلك جاء ذلك خلال استضافته بالندوة التي عقدت في جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق بعنوان "التعليم الفني في مصر" وذلك بمقر الجمعية وبحضور غفير من أعضاء الجمعية والشخصيات العامة.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب في كلمة له خلال الندوة قائلًا:" أن دستور عام 2014 سلط الضوء من خلال احدى مواده على التعليم الفني عندما نصت المادة العشرون بالتزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتدريب المهنى وتطويره والتوسع في أنواع التعليم الفني كافة وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع سوق العمل ".

وأشار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية سابقًأ، إن عدم وجود كيان مركزي كمجلس أعلى للتعليم الفني والتدريبي يختص بتنظيم التعليم الفني والتدريب وفرض فلسفة واحدة متكاملة أدى الى غياب الرؤية الشاملة للدولة من أجل تنمية رأس المال البشري لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في إطار استدامة هذا التعليم.

ولفت إلى ضرورة تطوير مناهج التعليم الفني والمهني في المجالات الأربعة الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي وإجراء التعديلات الملائمة في القوانين المنظمة للعمل والتعليم ليصبح أكثر توازناً وضماناً لحقوق العمال.

وفي نهاية الندوة قام المهندس اسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس جمعية المهندسين المصرية بتكريم المهندس إبراهيم محلب وتسليمه درع الجمعية ومنحه العضوية الفخرية نظير جهوده الكبيرة ومشاركته الفعالة في المشروعات والانجازات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.