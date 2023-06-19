لطلاب الثانوية العامة 2023.. ننشر المراجعة النهائية فى مادة اللغة الفرنسية

يستعد طلاب الصف الثالث الثانوي لخوض امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدًا الثلاثاء والتى تنقسم لـ ألمانى وفرنساوى وإيطالى، وفى هذا السياق وإيمانا من الدستور بمصلحة طلابها نقدم مراجعة شاملة على مادة اللغة الفرنسية تحت إشراف كبير معلمى اللغة الفرنسية جيهان فتحي.

تشمل المراجعة المنهج كاملا بالإضافة إلى أهم الأسئلة المتوقعة، ونصحت جيهان الطلاب بقراءة السؤال جيدًا أكثر من مرة قبل الإجابة.

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023 الاثنين الماضي بالمواد الغير مضافة للمجموع، أما المواد الاساسية قد بدأت أمس الاحد بمادة اللغة العربية.

والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) يؤدون يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالب وطالبة، بينما يؤدى عدد 80 طالبًا وطالبة الامتحان في مراكز التأهيل ، بالإضافة إلى عدد 34 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في لجان المستشفيات.