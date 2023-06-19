محافظ الفيوم يتفقد أعمال توسعة ورصف طريق إطسا/ دائري الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، أعمال توريد وفرش طبقة الأساس بطريق إطسا/ دائري الفيوم، كما تابع سير العمل بعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا.

جاء ذلك بحضور محمد لطفي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، وحاتم مصطفى منسق حياة كريمة بمركز إطسا، والمهندس فرحات محمد عبد البر مهندس المشروعات بهيئة الطرق والكباري.

بدأت الجولة الميدانية بتفقد أعمال توريد وفرش طبقة الأساس بطريق إطسا/ دائري الفيوم، والتي بدأت صباح اليوم في القطاع الممتد من منطقة السوداني حتى تأمينات إطسا، بطول 1100 متر، وأكد المحافظ على سرعة نهو أعمال توريد وفرش طبقة الأساس بقطاعات الطريق الأربعة، خاصة بالمناطق التي انتهت بها أعمال شبكات المرافق بشكل كامل، على أن يتم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس في القطاع الممتد من منطقة السوداني حتى منطقة البوابات بطول 3200 متر خلال شهر من الآن، تمهيداً لبدء أعمال الرصف.

كما تابع محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية بمجمع خدمات المواطنين بقرية أبو صير، المقام على مساحة 280 متراً، والأعمال الإنشائية بالمركز الطبي بالقرية، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة، كما تفقد المحافظ، مجمع الخدمات الزراعية بأبوصير الذي تم الانتهاء من أعماله الإنشائية، وجاري إجراءات تسليمه، بعد مراجعة مسئولي دار الهندسة للمبنى.

جولة محافظ الفيوم

جولة محافظ الفيوم

جولة محافظ الفيوم