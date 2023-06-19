وزير التموين: أولوية العمل في المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ لأبناء المحافظة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأولوية في فرص العمل في مشروعات كفر الشيخ وخاصة المنطقة اللوجيستية، ستكون لأبناء محافظة.

وأشار الوزير، خلال زيارته إلى كفر الشيخ لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية، إلى التعاون بين وزارة التموين ومحافظة كفر الشيخ والمطور، سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.

ولفت إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارٍ حاليًا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

وشدد "المصيلحى"، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتًا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع، إضافة إلى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.