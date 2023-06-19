الاتحاد العام للمصريين يلتقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب

التقى الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ومساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأسبق والخبير الاقتصادي الكبير في مقر الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالقاهرة مع المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج وبعض من أعضاء مجلس الإدارة.

وتناول اللقاء كيفية العمل على جذب مدخرات المصريين في الخارج وتوجيه استثماراتهم داخل مصر والعمل على تحويل تلك المدخرات بالسعر البنكي وليس في السوق الموازي، كما تناول اللقاء آلية الاستفادة من رؤوس الأموال الصغيرة المملوكة للعائدين من ابناء الخارج نتيجة الأحداث المتلاحقة في السودان وليبيا وقبلها في العراق واليمن وسوريا.

واستمع رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى المقترحات المتنوعة ورؤية الاتحاد حول هذه المسأله واطلع على تجربة الشركة القابضة للمصريين في الخارج التي قام الاتحاد بتأسيسها في ثمانينيات القرن الماضي والتي تألفت من حوالي ١٢ شركة يعمل بعضها إلى الآن ويتم تداول اسهم بعضها في البورصة المصرية.

وأشار المهندس إسماعيل أحمد علي إلى أهمية اللقاء مع رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان حيث تمثل تحويلات المصريين في الخارج نسبة كبيرة من عائد الدخل القومي وبالعملة الأجنبية، وأنه يتمتع بأفق واسع ولديه الكثير من المقترحات التي يجب الاستفادة منها من خلال النشاطات الاقتصادية للمصريين في الخارج وايضا في مجال الاستثمار وجذب الأموال المصرية المنتشرة في دول العالم.

حضر الاجتماع أ. د. سهير منتصر عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد وعميد كلية الحقوق والنائب ابو النجا المحرزي نائب رئيس مجلس الادارة والاستاذ محمد ابو العيش نائب رئيس فرع السعودية وعضو مجلس الإدارة والسيد محمد فريد عضو مجلس الادارة والدكتور احمد ياقوت رئيس فرع لبنان والدكتور سامح عباس رئيس اللجنة الطبية والأستاذ ماجد احمد رئيس فرع السويد ، كما حضر من مجلس الوزراء مدير مكتب الاستاذ الدكتور فخري الفقي المستشار أحمد محروس.