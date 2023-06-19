الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجيزة: حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأضاحى بالشوارع والميادين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

وأشار المحافظ إلى أنه في حالة المخالفة يتم تحصيل عشرة آلاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصاً من المحافظة على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.

وأشار إلى أنه سيتم فتح ٢١ مجزرًا بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد، وذلك تحفيزًا لهم على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار معه.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة ومتابعة تطبيق القرارات حفاظاً على المظهر الحضارى بالشوارع . 

كما كلف المحافظ إدارتي شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى. 

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرارات لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.

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