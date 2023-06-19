"التنظيم والإدارة" يبدأ تلقي طلبات شغل وظائف قيادية بوزارة المالية

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة - عبر بوابة الوظائف الحكومية- عن حاجة وزارة المالية لشغل وظائف قيادية بالمستوى الوظيفى مدير عام، وهى مدير عام الإدارة العامة للدرسات والتحليل الفنى والمالى، مدير عام الإدارة العامة لشئون اللجان الوزارية، مدير عام الإدارة لشئون الجهات التابعة، مدير عام الإدارة العامة لشئون المصالح الإيرادية.

يستمر تلقي طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بين يومى 18/6 و25/7/2023، وتقدم الطلبات وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة المالية –الدور الثالث ( 70 شارع نوبار – ميدان لاظوغلى – وسط البلد – القاهرة )، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.

ويشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف أن يتوافر لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة، وقدرة فائقة علي القيادة والتوجيه ورسم الخطط والسياسات والأهداف ومتابعتها، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

كما يشترط القدرة علي التعامل مع الحاسب الآلي وما يتصل به من مهارات أساسية، واجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة الأول (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

وترفق طلبات شغل الوظائف المستندات الآتية: بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة، والمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدرات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة، ومقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة "نسخة ورقية".

وتشمل المستندات المقدمة مكونة من عدد 7 ملفات أصل + 6 صور مدون على كل ملف اسم المتقدم، جهة العمل، رقم التليفون وأن يرفق بها عدد 7 صور شخصية حديثة، وعدد 7 صور من بطاقة الرقم القومى سارية، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.