وزيرة الهجرة: نولى اهتمامًا بالغًا بالتواصل الفعال مع أبناء الجاليات والمستثمرين بالخارج

أكدت السفير سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تولي بالغ اهتمامها بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، وتعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر، وفي هذا الإطار استجابت وزارة الهجرة لمطالبات المصريين بالخارج بإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وهي التوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022، وقد تم اعتماد المقترح من السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء شركة مساهمة تتضمن مجموعة من الشركات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتتضمن طرح حصص في المشروعات القومية ذات عائد مرتفع وطرح أسهمها للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفقة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بمحافظة كفرالشيخ.

وقد تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة السياحة ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية، بشأن دراسة إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وتحديد مجالات النشاط في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.

كما تم تنظيم لقاءات مع الجاليات المصرية بالخارج في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، للتعرف على طلبات الاستثمار والمجالات المرغوبة منهم للمشاركة في إنشاء الشركة، بالإضافة لعقد اجتماع في مقر وزارة الهجرة مع 40 مستثمرًا مصريًا بالخارج عبر تطبيق زووم لمعرفة توجهاتهم وآرائهم في نوع وأنشطة الشركة، وقد تم إعداد جدول بالفرص الاستثمارية وتحديد مجالات الاستثمار الجديدة المتاحة وعرضها على المستثمرين، وفي هذا الصدد تواصلت مع المهندس أشرف دوس، وطلبت منه تكوين النواة الأولى للمستثمرين لهذه الشركة، وقد سارع بالاستجابة وقام بترشيح مجموعة من أبرز رجال الأعمال المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر للاختيار من بينهم والتواصل معهم، وتكوين مجموعة عمل أساسية وعقد اجتماعات للتشاور ومناقشة تفاصيل إنشاء الشركة مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وأضافت أنه تم بالفعل تكوين مجموعة عمل من 10 من أهم المستثمرين المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا والسعودية والإمارات وبحضور رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب د/ فخري الفقي، حيث تم الاتفاق على آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج للاستثمار، كنواة لإنشاء شركة قابضة تعمل في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع، ويتبعها صندوق استثماري لطرح أسهم الشركات التابعة في البورصات المحلية العالمية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بالأحرف الأولى من المستثمرين المؤسسين للشركة، للبدء في إجراءات تأسيس الشركة ووضع خارطة طريق للتعرف على كل مجالات الاهتمام بالدولة لتوطين الصناعات الأكثر طلبًا وتحديد أفضل المشروعات للبدء بها في مجالات العمل التي يتم تحديدها.