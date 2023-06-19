الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية بناء شراكات استراتيجية مع وكالة الفضاء المصرية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

زار الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وكالة الفضاء المصرية، وكان في استقباله الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

خلال الزيارة تم عقد اجتماعًا لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين جامعة حلوان ووكالة الفضاء المصرية، وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل المعرفة والخبرات وتنظيم برامج تدريبية وبحثية مشتركة في مجال الفضاء.

وأعرب الدكتور "قنديل" خلال اللقاء عن اهتمام جامعة حلوان بتطوير البحث العلمي في مجال الفضاء وتعزيز التعاون في هذا المجال، وأشار إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع وكالة الفضاء المصرية، بهدف تحقيق التقدم والتطور في مجال الفضاء والاستفادة من التكنولوجيا الفضائية في التطبيقات المختلفة.

كما صرح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة هى جامعة نوعية تكنولوجية بها كليتين للهندسة ويوجد بها قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات وكذلك كلية العلوم ويوجد شعبة علوم الفضاء وتطوير هذه الشعبة بما يتوائم مع أهداف الوكالة، كما يوجد أقسام فى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ونأمل فى تعزيز التعاون فى علوم الفضاء والاتصالات .
من جانبه، عرض الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية عرض تقديمي، موضحا دور الوكالة فى توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، معربًا عن استعداد وكالة الفضاء المصرية لتوفير كافة الدعم والتسهيلات لجامعة حلوان في سبيل تعزيز التعاون بينهما، وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تطوير القدرات العلمية والتقنية.

وفى نهاية الزيارة تم عمل جولة تفقدية داخل وكالة الفضاء المصرية.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتور مجدى الحجرى القائم بعمل عميد كلية العلوم، الدكتور محمد نبيل مدير مركز الطقس الفضائي بالجامعة، الدكتور جمال عبد الفضيل الاستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة ومنسق الاتفاقية بين الكلية ووكالة الفضاء المصرية. 

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