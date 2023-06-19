الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق 18 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لحجاج بعثة وزارة الكهرباء الزراعة وشركات السياحة

مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

تسير الشركة اليوم الاثنين 18 رحلة جوية بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة 8 رحلات القاهرة- المدينة  لنقل حجاج بعثة وزارة الكهرباء ووزارة الزراعة والداخلية وقرعة الجيزة وشركات السياحة والترانزيت والأجانب وتأشيرات العمل.

وجهز الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حقيبة يد موضوع بداخلها كتيب صغير يحتوي على كافة الإرشادات الصحية التي يجب أن يتبعها كل حاج وأيضا مزود بأرقام البعثة للتعامل في حالات الطوارئ التي تستدعي تدخل،  بالإضافة إلى ذلك يتم تسليم كل حاج ضمن الحقيبة عدد من الكمامات للوقائية وارتداءها في حالات الزحام وأيضا جهاز اختبار فيروس كورونا Covid_19، ليحتفظ به كل حاج بين أغراضه، في حال ظهور أي أعراض قد تظهر عليه خلال رحلة الحج يمكنه استخدامه بمساعدة الطواقم الطبية المسؤولة عن أفراد البعثة، حسبما صرحت الدكتورة أماني الإمام مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة.

وقالت "الإمام"، في تصريحاتها، إن دور الحجر الصحي في مرحلة السفر هو مجرد دور وقائي توعوي لإرشاد الحجاج المسافرين بسلام إلى الأراضي المقدسة،  مشيرا إلى أن التعامل الحقيقي للحجر الصحي مع الركاب يكون في مرحلة العودة حيث تم إجراءات الفحوصات لجميع ركاب رحلات الجح العائدين من الأراضي المقدسة، ومتابعة حالاتهم الصحية لفترة بعد العودة.

وأكدت مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أن وزارة الصحة وفرت كافة الأدوات الوقائية المستخدمة لموسم الحج لهذا العام، سواء كتيبات أو كمامات أو اختبار كورونا الذي تم وضعه داخل حقيبة كل حاج.

حجاج بعثة وزارة الكهرباء الزراعة شركات السياحة الأراضي المقدسة الترانزيت تأشيرات العمل

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