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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19-6-2023 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات
جدول مواعيد مباريات

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة منتخب إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية فى تصفيات الأمم الأوروبية 2024، بالإضافة إلى مباراة منتخب الأرجنتين ضد إندونسيا وديًا.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

- أرمينيا X لاتفيا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- فنلندا X سان مارينو: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2. 

- أوكرانيا X مالطة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.        

- أيرلندا الشمالية X كازاخستان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً 

- سلوفينيا X الدنمارك: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- سويسرا X رومانيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى المصرى 2023 والقنوات الناقلة

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- روسيا البيضاء X كوسوفو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- أيرلندا X جبل طارق: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- إنجلترا X مقدونيا الشمالية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- تركيا X ويلز: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3           

- فرنسا X اليونان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية 

- الفلبين X النيبال: في تمام الساعة الثانية ظهرًا

- جامايكا X الأردن: في تمام الساعة الثالثة عصرًا 

- هونج كونج X تايلاند: في تمام الساعة الثالثة عصرًا

- إندونيسيا X الأرجنتين: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا 

- قطر X نيوزيلندا: في تمام الساعة السابعة مساءً 

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة يورو 2024 تصفيات يورو 2024 انجلترا الارجنتين فرنسا

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