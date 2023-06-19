الأرصاد: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة على كل الأنحاء فى هذه اللحظات، وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة.

سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 29 درجة.