الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: نرحب بمشاركة مصر في أي مبادرة لحل الأزمة

مالك عقار
مالك عقار

رحب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، بأي دور لمصر في حل الأزمة السودانية، ومشاركتها في أي مبادرة لإنهاء تلك الأزمة، مؤكدا أن القاهرة قادرة على التأثير والتعاطي بإيجابية مع القضية السودانية لأن الأوضاع في السودان لها تأثير مباشر على مصر باعتبارها إحدى دول الجوار.


وقال مالك عقار - في مؤتمر صحفي، إنه ناقش عددا من القضايا المشتركة خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الأزمة السودانية وتأثيراتها على الدولة المصرية وكيفية معالجتها.


وأضاف أنه تطرق خلال لقائه مع الرئيس السيسي إلى قضية اللاجئين السودانيين الذين تستضيفهم مصر، حيث إن هناك ما يقرب من 5 ملايين سوداني في مصر، كما أنه ناقش قضية العالقين السودانيين على الحدود المصرية، لافتا إلى وجود نحو ربع مليون عالق من السودانيين على الحدود.


وتابع أنه - خلال المباحثات مع الرئيس السيسي - تم الاتفاق على تسهيل إجراءات دخول العالقين السودانيين، حيث وجه الرئيس السيسي كل الجهات المعنية في مصر بالعمل على تسهيل هذه الإجراءات، معربا عن شكره للرئيس السيسي للاستجابة السريعة على هذه المطالب السودانية.


وردا على سؤال حول حل قوات الدعم السريع كخطوة لإنهاء الأزمة في السودان، أشار إلى أن حلها ليس أمرا سهلا، وأن حلم كل السودانيين حاليا هو حل كل القوات غير الوطنية، وبناء جيش وطني موحد، منوها بأن الحرب في السودان ستنتهي على طاولة التفاوض، ويجب أن تفضي المفاوضات إلى احترام المؤسسات الوطنية.


وبشأن تعدد المبادرات لحل الأزمة السودانية، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن هناك احتراما لكافة المبادرات التي تقدم لإنهاء الأزمة بالسودان، وأن أي مبادرة يتم طرحها لا بد أن تحترم سيادة السودان ومؤسساته الوطنية، ونحن نرفض أي مبادرة لا تحترم سيادة السودان أو أي مبادرة تتحدث عن دخول قوات أجنبية إلى البلاد.


وقال إنه يفضل أن تكون هناك مبادرة واحدة لحل القضية السودانية، وأن تعدد المبادرات يعمل على تعميق الأزمة السودانية، ويفتح الباب على مصراعيه لتدخلات خارجية تحت ستار القضية الإنسانية.


وحول الهدن المعلنة لوقف إطلاق النار بين الجانبين في السودان، أشار عقار إلى أن تلك الهدن تنقصها آليات التنفيذ لكي تنجح في تحقيق أهدافها، وأن غياب تلك الآليات يكون السبب الرئيسي لفشل الهدن المتكررة.


وبسؤاله عما إذا كان من الممكن أن تقوم الدولة السودانية بالتعبئة العامة، قال إن القوات المسلحة السودانية تقوم بدورها على أكمل وجه، ولا أرى جدوى لاستنفار الشعب السوداني في الدخول في الحرب، لأنها من الممكن أن تنتقل إلى حرب أهلية، والشعب السوداني يحتاج إلى سلام ولا يحتاج إلى الحرب.


وبشأن الأوضاع في دارفور، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن الأوضاع في دارفور أسوأ بكثير من العاصمة الخرطوم، مناشدا كافة الحركات المسلحة العمل على إنهاء الحرب بالسودان، لأن ما يحدث في السودان من صراع مسلح هو شيء كارثي، وسيحتاج ملايين الدولارات لإعادة الإعمار.


وحول إمكانية عقد لقاء بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، مع الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع، قال إن أي لقاء محتمل بين الطرفين ينبغي أن يناقش ثلاث قضايا رئيسية؛ وهي إيقاف الحرب في السودان، والقضية الإنسانية، والعملية السياسية، وفي حال الاتفاق على الخطوط العريضة مبدئيا في هذه القضايا، يترك للمسؤولين في الجانبين الوصول إلى اتفاق حولها.

رئيس مجلس السيادة السوداني الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة السودانية العالقين السودانيين مصر

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

شاب يقدم بوكيه ورد لزميلته بجامعة السادات.. والكلية تصدر بيانًا حول الواقعة

وكيل "تعليم الوادى الجديد" يشارك بورشة عمل للطلاب الموهوبين على تصميم مواقع الإنترنت

المرشدى: انتهاء أزمة الدواجن فى مصر.. ونطالب بتصدير الفائض عن الاستهلاك

مغادرة آخر فوج حج عبر ميناء نويبع اليوم الإثنين

مقتل 6 فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين

"الصحة الفلسطينية" تعلن استشهاد شخص وإصابة 22 خلال اقتحام الاحتلال جنين

الخارجية الأردنية تدين قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلى ببناء المستوطنات وتوسيعها