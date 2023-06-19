غدا.. منتدى المستقبل يناقش المجموعة القصصية "سنكسار"

يستضيف منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء، ندوة نقدية لمناقشة المجموعة القصصية "سنكسار" للقاص هاني منسي.

تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ومن المقرر أن يناقش المجموعة القصصية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، والقاص أسامة ريان، على أن تدير الندوة الكاتبة الروائية إنجي همام.

على غلاف المجموعة القصصية نقرأ:

قال في مزيج من الكلمات المتقطعة والنحيب:

- بعت قلادة واحدة فقط، أنا وقعت في الشهوة، طلبت مني أن تجرب القلادة، لبيت طلبها، طلبت مني ربطها خلف رقبتها، شمطاء لكنها قوية، كشفت لي عن عنقها، ملمسها ناعم كالحرير، استقرت الدلاية بين نهديها المكتنزين، اقتربت أكثر، لاصقت ظهرها بجسدي، اشتعل كالبركان.

نظرت في الأرض وهو يحكي قصته، صمت لحظة ثم عانقته باكيا:

- أنا أيضا وقعت في نفس الخطية التي طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء، أنت أخطأت واعترفت، أما أنا فلم أجرؤ على الاعتراف

وجدير بالذكر أن "سنكسار" هي المجموعة القصصية الأولى للكاتب هاني منسي، وقد صدرت عن دار النسيم للنشر والتوزيع في مطلع العام الجاري، وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، التي استمرت من 24 يناير وحتى 9 فبراير الماضي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

منتدى المستقبل للفكر والإبداع

يعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية، ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".