وزير الإسكان: حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بـ6 مدن جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم شن حملات موسعة لإزالة مخالفات البناء، والإشغالات، والظواهر العشوائية بـ6 مدن جديدة، مشيرا إلى أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بتكثيف الحملات المرورية، لضبط المخالفات والتعامل معها بحسم، وفقا للقانون، واللوائح المنظمة.

وشدد الوزير على ضرورة التزام مستثمرى ومواطنى المدن الجديدة بقواعد واشتراطات البناء، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، مشيرا إلى أن هناك فرق مرور مهمتها رصد أى مخالفة بناء فى الأحياء المختلفة، لسرعة التعامل معها بالإزالة الفورية.

فى السياق نفسه، وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، باستمرار الحملات من الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، للتصدى لأى مخالفة أو تعدٍ لتغيير النشاط، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ قرار غلق وتشميع بقطعة أرض بالمجاورة الرابعة، الحى الأول، وتم رفع عدادات الكهرباء والمياه بالقطعة، كما تم التصدي لمخالفات بناء بقطعتين أخريين بالحى 12، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى الأعمال المخالفة، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي ومنطقة الأردنية.

وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف مخالفتى بناء فى مهدهما، حيث استغل أصحاب المخالفات العطلة الأسبوعية للشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح المهندس على سعد، أن اللجنة قامت بإزالة الشدة الخشبية والتحفظ على أدوات ومعدات البناء وذلك بعقارين بالمنطقتين الثامنة والتاسعة عمارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وفى ذات السياق أشار "سعد" إلى أن لجنة الإزالة تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة فى منطقة الردود بعقار بالمنطقة الرابعة عمارات، مع تحميل صاحب المخالفة تكلفة الإزالة.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، أنه تم شن حملة على منطقة الـ 290 فدانا بالإسكان الاجتماعى بالمرحلة الخامسة، بإشراف المهندس محمد الكردانى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبحضور مسئولي الإدارات المختصة، والمقدم طارق عبد العزيز، والمقدم أحمد كمال، من شرطة التعمير ومسئولى الجهاز والحى.

وأوضح "سعيد" أن الحملة أسفرت عن رصد بعض الإشغالات الخاصة ببعض المحال التجارية بمنطقة الـ 290 فدانا، وتم التحفظ على المحتويات وتحرير المحاضر، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك.

وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إنه تم تنفيذ إزالة لمخالفة بناء منشآت ثابتة مخالفة للترخيص الصادر لأحد المشروعات الترفيهية الخدمية بالحى الثالث، حيث قامت لجنة الإزالة بتنفيذ قرار الإزالة بحضور مسئولي الجهاز وشرطة التعمير، وتم التحفظ على المعدات واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكدت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة إزالة فورية والتحفظ على المهمات المستخدمة في مخالفة بناء بقطعة أرض بمشروع ابني بيتك بدون ترخيص وضم للردود الأمامي والخلفي للقطعة، وتم استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الإدارات المعنية وقطاع شرطة التعمير بالمدينة.

ووجه المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بعدم التهاون في تطبيق القانون والقضاء علي ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية اللازمة للمحافظة على المظهر الحضاري والانضباط الأمني لشوارع المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، انه تم تشكيل حملة رفع إشغالات ليلية مكبرة، بحضور مسئولي الجهاز استهدفت (الحي الأول - الطريق الرئيسي - خط 10 - ميدان الروضة - الحي الثامن - بنزينة مصر للبترول - حي الشباب - الحي الثاني)، كما تم ازالة الاعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة ورفع الاشغالات الموجودة وازالة الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ علي المركبات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.