حظك اليوم الإثنين 19 يونيو 2023 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: معركة فاصلة مع الزملاء في العمل، وبنتيجتها تتحدد مستقبلك المهني على نحو شبه نهائي تقريباً.

عاطفياً: يتضايق الشريك من ردّات فعلك الغاضبة، لكنّ العوامل الموجبة لا تستحق كلّ ذلك.

صحياً: تتكيف مع إرشادات الطبيب الصحية، وتشعر بتحسن كبير يوماً بعد آخر.

الثور

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تحت الضوء مشهوراً، وتخوض مواجهات مهمّة تعزز موقعك في العمل.

عاطفياً: تقرّب الشريك منك على نحو مفاجئ يثير إعجاك، وقد تكون الغيرة هي أحد الأسباب الطبيعية لذلك.

صحياً: لا تتوقف عما بدأت به لتخفيف وزنك، والنتائج في القريب العاجل، فلا تقلق.

الجوزاء

مهنياً: تتجنب كل انواع النقاشات. تشعر بالقوة ما يحمّسك على اتخاذ المبادرة ومواجهة الأمر الواقع بشجاعة.

عاطفياً: قد تحتاج لقاء الحبيب في مكان آمن وهادئ. تخوض تجربة جديدة.

صحياً: لا تكثر من تناول المكسّرات والحلوى الغنية بالكريما، واستعض عنها ببعض الفواكه.

السرطان

مهنياً: تكتسب إحدى العلاقات أهمية خاصة في حياتك وتلتقي أصدقاء. تنتمي إلى مؤسسة جديدة أو تلاقي تقديراً أو تكلف بمهمة.

عاطفياً: تنهال عليك علامات الحب من كل صوب وتحقّق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.

صحياً: بعض التمارين الصباحية مصحوبة بالإكثار من شرب المياه نهاراً علاج ناجح لحمية صحية.



الاسد

- مهنياً: انتبه جيداً لأنك تميل إلى المواجهة وطرح التحديات في كل المجالات حتى مع الزملاء والعاملين معك.

عاطفياً: تلجأ الى إخفاء مكان إقامتك أو ترك منزلك أو تعتمد التنقل الدائم بين مكان ومكان لتختبر مدى حب الشريك لك.

صحياً: عليك التروّي والصبر وعدم القلق والاهتمام بالصحّة ومراجعة الطبيب عند أيّ عارض.

العذراء

مهنياً: أخبار سارّة وانفراجات مهمّة تطال الوضع المهني في الدرجة الأولى وانتصار على الاعداء والوصوليين ما يجعلك تتحمّس لكل ما هوجديد وجريء.

عاطفياً: تشعر بالجاذبية الزائدة وتترك أثراً لدى الجنس الآخر. تتأجج العواطف وتفجر مشاعرك بقوة.

صحياً: انتبه لصحتك وسلامتك، واحرص على وصول

الميزان

مهنياً: يبدو النمط بطيئاً نوعاً ما، ثم تتغيّر الأجواء ويولد مناخاً من التشويق والحركة الكبيرة.

عاطفياً: تسافر والشريك في ظروف مريحة، لكن عليكما الحذر بشدة، ولازما مكانكما إذا استطعتما.

صحياً: تحميك الأدوية من أخطار قد تطال صحتك أو سلامتك، وعليك حماية نفسك والتروّي في بعض الأحيان حتى لا تعاكسك الأقدار.

العقرب

مهنياً: لا تعتقد أن من الأفضل تأجيل خططك، بل نفّذ عندما تدعو الحاجة، وخصوصاً أنّ الديناميكية لا تنقصك والمخيّلة تثريك بأفكار جيدة.

عاطفياً: تسحر القلوب بجاذبيتك التي تتغذّى من إعجاب الآخرين وحبّهم وبوحهم.

صحياً: تشعر بصحة قوية كالصخر، وينتابك شعور بالراحة والطمأنينة.

القوس

مهنياً: الشفافية تلفّ وضعك المهني، ويدوم ذلك طويلاً وتعود بعض الأمور إلى سابق عهدها من التطوّر.

عاطفياً: قد يتناهى إلى مسامعك ما لا تحبّه أو قد يقع اللامتوقع. حذار لئلا تصاب بجروح أو تعرف حوادث مؤلمة.

صحياً: ضع صحتك في أولوية اهتماماتك، إذا فقدتها فقدت كل شيء وتصبح عاجزاً عن القيام بشيء.

الجدي

مهنياً: لا تترك ترسبات الماضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب لك اضطراباً وانزعاجاً.

عاطفياً: تكشف القناع عن عمليّة مخادعة، ما يتطلّب دقة وحذراً وعدم المزج بين العواطف والمال.

صحياً: عوارض القلق التي تعانيها بين حين وآخر تحرمك النوم المريح. راجع طبيبك.

الدلو

مهنياً: تشعر بالارتياح والاطمئنان وتحاط بالأصدقاء المخلصين. قد يؤدي هؤلاء الاصدقاء دوراً في تطوّر أعمالك.

عاطفياً: تشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان.

صحياً: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجع.

الحوت

مهنياً: يوم مائي بامتياز مع وجود القمر في السرطان ما يجعلك متحمسا لكل جديد وطارئ لذلك لن تعجز عن فهم المشكلات وإيجاد التسويات المناسبة لها.

عاطفياً: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.

صحياً: لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.