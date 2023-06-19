الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل 6 فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

إطلاق نار
إطلاق نار

لقي 6 أشخاص، بينهم المتهم الرئيسي في قتل شخص أمام مقر الجوازات، بمدينة أبوتيج عقب قيامهم بإطلاق أعيرة نارية فور شعورهم بوصول القوات إليهم.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط تفيد بقيام المدعو "عزمي . ا . ا . ص" المتهم الرئيسي في واقعة قتل المدعو "حسن . ص . ع"، 40 سنة، ومقيم مركز ساحل سليم بـ 6 طلقات متفرقة بالجسد وإصابة المدعو "عزت . ص . م"، 30 سنة، ومقيم مركز أبوتيج ومصاب بطلق ناري بالكتف وإصابة الطفلة "جنة . ع . ع"، 9 سنوات، ومقيمة قرية مجريس ومصابة بجروح طفيفة بالجسد أمام مقر الجوازات بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وفر المتهم هارباً مستقلاً "توكتوك" كان في انتظاره بالاختباء لدى أحد معارفه بجزيرة بني فيز هو وشقيقه ووالده وبعض أقاربه.

وبعرض المعلومات على اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، أمر بسرعة التنسيق بين القطاعات المختلفة وإعداد مأمورية وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وعلى الفور تم إعداد مامورية مكبرة ضمت ضباط مباحث المديرية ومركز صدفا وقوات الأمن المركزي، وبالتنسيق مع ضباط مباحث مركز البداري وفور مداهمة موقع اختباء المتهم فوجئت القوات بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبها مما دفع قوات الشرطة إلى تبادل إطلاق النيران.

وعقب إخماد أصوات النيران وبالتمشيط تبين مصرع المدعو "فيصل ع س" ومقيم بجزيرة بني فيز، والمدعو "زين العابدين ا ص"، وشقيقه المدعو "عرفة ا ص"، وشقيقه المدعو "إبراهيم ا ص"، ونجليه "محمد" و"عزمي" المتهم الرئيسي بجريمة القتل.

تم نقل الجثامين بمعرفة سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفي أسيوط الجامعي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.

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