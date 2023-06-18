الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في ذكرى وفاة الخواجة بيجو.. محطات بحياة الفنان فؤاد راتب

الخواجة بيجو
الخواجة بيجو

يحل اليوم 18 يونيو عام 1986، ذكرى وفاة الفنان الكوميدي، فؤاد راتب الذي لقب بالخواجة بيجو، حيث ولد في مايو 1930، كان يسكن مع المطرب عبد الحليم حافظ في نفس المنزل، وحصل علي بكالوريوس في التجارة عام 1949، وعمل مدير إدارة للعلاقات العامة، باتحاد الصناعات وتدرج حتى صار وحصل على عدة درجات علمية في الدراسات العليا في التخطيط والإحصاء، ثم عمل بالهيئة الإفريقية الآسيوية للشؤون الاقتصادية، وفي عام 1968 سافر إلى الكويت، وتولى تنظيم العلاقات العامة بشركة الأسمدة الكويتية، حتى عام 1972، ثم التحق بالتلفزيون الكويتي.

مسيرة الخواجة بيجو الفنية

بدأ فؤاد راتب، مسيرته الفنية، وهو في السابعة من عمره، على يد الإذاعي حسين فياض ثم فتح له الباب أكثر محمد محمود شعبان بابا شارو، ولكن كانت إنطلقت الحقيقية عام 1952، في مسلسل ساعة لقلبك، واشتهر بدور الخواجة بيجو، وشَكَل مع محمد أحمد المصري أو المعروف بأبو لمعة ثنائياً مبهراً.

أعمال الخواجة بيجو

المسلسلات

- ساعة لقلبك.

- درب الزلق.

- الشاطر حسن.

الأعمال المسرحية 

- حضرة صاحب العمارة

الأعمال الفنية 

- إسماعيل يس في مستشفى المجانين.
- عروسة المولد.
- ملك البترول.
-غرام المليونير.
-إجازة بالعافية.
-عروس النيل.
- شارع الحب.
- بقايا عذراء.

- ملك البترول.
- الأزواج والصيف.
- حماتي ملاك.
- إسماعيل يس بوليس سري.
- عودة الحياة.
- حياة امرأة.
- بنادي عليك.
- بحبوح أفندي.

مرض فؤاد راتب

أصيب فؤاد راتب في عام 1975، بشلل نصفي، أثناء تواجده داخل الكويت ولكنه ظل التلفزيون الكويتي متمسكًا، حتى عاد إلى مصر عام 1978م .

وفاة فؤاد راتب

في يوم 18 يونيو عام 1986، رحل عن عالمنا فؤاد راتب الشهير بالخواجة بيجو، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

الخواجة بيجو المطرب عبد الحليم حافظ التجارة الدراسات العليا أعمال الخواجة بيجو مسلسل ساعة لقلبك

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