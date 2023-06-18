وسيم عفيفي: كان هناك لجان إلكترونية لتصيد أخطاء مسلسل "رسالة الإمام"

قال الكاتب الصحفي والباحث في التراث المصري وسيم عفيفي إنه يتابع مسلسل الإمام بسبب اهتمامه بالتاريخ، ولأنه يعتقد أنه يمكن تطبيق المعايير العالمية التي تتعلق بالدقة التاريخية على هذا المسلسل، ويقول إن هذه المعايير تحققت بنسبة 35٪ تقريبًا.

كما أشار عفيفي إلى أنه خلال متابعته لمسلسل رسالة الإمام، لفت انتباهه وجود اثنين من المعسكرات بين الكتاب والمثقفين المصريين. الأول يرفض الالتزام بالتاريخ، في حين يرى الآخر أن الالتزام بالتاريخ أمر ضروري ولا يمكن تجاهله. وقد قام صناع المسلسل بدمج هاتين الرؤيتين، حيث دمجوا بين الدقة التاريخية والتخييل كجزء رئيس في العمل الدرامي.

أكد عفيفي أن هناك جزءًا من الجمهور يشعر بالحقد تجاه كل من شارك في المسلسل، وكان هناك نوع آخر من الانتقادات التي يمكن وصفها باللجان الإلكترونية التي رصدت العمل، حيث انتقد الكثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي المسلسل بشكل منهجي. وللأسف، انخرطت بعض المواقع الصحفية في استغلال الأخطاء دون أدنى محاولة لتقديم رؤية حول تلك الأخطاء، على سبيل المثال، انتقادهم لكوب الزجاج الذي شرب منه الإمام، دون أن يلتفتوا إلى الحقيقة التاريخية لصناعة الزجاج.

وأكد عفيفي أن من بين أبرز السمات التي قدمها مسلسل "رسالة الإمام" هو إظهار شكل مدينة الفسطاط، وهي المدينة التي اختفت منذ فترة طويلة من منظورها المعماري. وتم استعادة تلك المدينة من خلال رسالة الإمام.

أشار عفيفي إلى أن مسلسل رسالة الإمام لم يكن أول عمل يتناول رسالة الإمام الشافعي، فقد سبقه بعض الأعمال الأخرى، ولكن يمكن وصف تلك الأعمال بأنها مليئة بالأخطاء الشنيعة، من بين تلك الأعمال مسلسل عصر الأئمة الذي تناول محنة خلق القرآن.

وأكد عفيفي أن في مسلسل رسالة الإمام تم تجاوز صناع العمل لتلك التعقيدات المتعلقة بتاريخ مصر في العهد العباسي، وهو تاريخ معقد ومليء بالتحديات. وقد التزم علاء عزمي بكل تفاصيل العمل الدرامي بشكل محترف.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة “الدراما التاريخية في الميزان”، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير، ونظمها مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، بحضور الكاتب الصحفي والباحث علاء عزمي مسؤول البحث التاريخي والمادة العلمية لمسلسل "رسالة الإمام"، وحاوره الكاتب الصحفي وسيم عفيفي، وأدار الحوار الكاتب الصحفي عبد المجيد عبد العزيز.