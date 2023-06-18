نقابة أطباء دمياط تكرم المتميزين على مستوى المحافظة

نظمت نقابة الأطباء بدمياط، برئاسة د.محمد الشربينى نقيب أطباء دمياط، والدكتور أشرف العزب، أمين عام النقابة حفل يوم الطبيب وتكريم الأطباء المثاليين واستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء.

جاء الحفل لتكريم عدد من أطباء دمياط والقيادات الطبيه بدمياط لما بذلوه لخدمه المرضي بدمياط.

تم تكريم الدكتور محمد رياض، مدير فرع التأمين الصحى بدمياط كطبييب مثالي على مستوى محافظة دمياط، وأثنى الدكتور أشرف العزب على الدور الخدمى الذى يقوم به مدير فرع التأمين الصحى بدمياط من أجل خدمه المرضي بدمياط .



وتم تكريم كلا من الدكتور مصطفي عجوة والدكتورة زينب الدراوى كاطباء مثاليين على مستوى محافظة دمياط.

واستقبلت محافظ دمياط، الأحد بمكتبها بابلو فاجيونى الاستشاري المعين من قبل وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية و م، محمد فنجرى استشارى مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا " ، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة للوقوف على آخر التطورات بالمشروع الجارى تنفيذه بالتعاون بين الجانب السويسري و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، عرض الموقف الحالى بالمشروع وماتم تنفيذه على أرض الواقع وأيضًا الخطة المستقبلية لتحقيق أهدافه المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة تخطيط الأراضى وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بجانب مناقشة الوضع التقييمى للمشروع وبحث آلية تخطى المعوقات التى تواجه عملية التنفيذ وكذلك سُبل حصر احتياجات المنطقه من البنية التحتية بالتنسيق مع قطاعات المرافق حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال تطوير مشروع حينا في قرية الشعراء في محافظة دمياط خلال الفترة الماضية.