الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقابة أطباء دمياط تكرم المتميزين على مستوى المحافظة

اطباء دمياط
اطباء دمياط

نظمت نقابة الأطباء بدمياط، برئاسة د.محمد الشربينى نقيب أطباء دمياط، والدكتور أشرف العزب، أمين عام النقابة حفل يوم الطبيب وتكريم الأطباء المثاليين واستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء.

جاء الحفل لتكريم عدد من أطباء دمياط والقيادات الطبيه بدمياط لما بذلوه لخدمه المرضي بدمياط. 

تم تكريم الدكتور محمد رياض، مدير فرع التأمين الصحى بدمياط كطبييب مثالي على مستوى محافظة دمياط، وأثنى الدكتور أشرف العزب على الدور الخدمى الذى يقوم به مدير فرع التأمين الصحى بدمياط من أجل خدمه المرضي بدمياط .  
  
وتم تكريم كلا من الدكتور مصطفي عجوة والدكتورة زينب الدراوى  كاطباء مثاليين على مستوى محافظة دمياط.

واستقبلت محافظ دمياط، الأحد بمكتبها بابلو فاجيونى الاستشاري المعين من قبل وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية و م، محمد فنجرى استشارى مشروع التنمية الحضرية المتكاملة " حيّنا " ، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة للوقوف على آخر التطورات بالمشروع الجارى تنفيذه بالتعاون بين الجانب السويسري و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، عرض الموقف الحالى بالمشروع وماتم تنفيذه على أرض الواقع وأيضًا الخطة المستقبلية لتحقيق أهدافه المتعلقة بتعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة تخطيط الأراضى وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، بجانب مناقشة الوضع التقييمى للمشروع وبحث آلية تخطى المعوقات التى تواجه عملية التنفيذ وكذلك سُبل حصر احتياجات المنطقه من البنية التحتية بالتنسيق مع قطاعات المرافق حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أعمال تطوير مشروع حينا في قرية الشعراء في محافظة دمياط خلال الفترة الماضية.

دمياط اطباء دمياط محافظة دمياط نقابة الأطباء أحداث دمياط

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

"شهيدة الثانوية العامة".. تفاصيل وفاة مراقبة داخل اللجنة

نشرة الحوادث: علاقة مشبوهة بمحامية مع قاتل طبيب الساحل ونجاة 15 طالبًا من الموت

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء كلية للإعلام مع وفد الوطنية للصحافة

شكرى يكشف لـ"الدستور" نتائج مبادرة السلام الإفريقية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013في الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران