الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس تحرير "صوت الأمة": حديث رئيس مجلس السيادة السوداني جاء منسجما مع المساع المصرية

يوسف أيوب، رئيس تحرير
يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة

قال يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إن ما قاله رئيس مجلس السيادة اليوم جاء منسجماً مع كافة التحركات السياسية التي قامت بها الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة السودانية. 

تدهور الأوضاع السودانية 

وأكد يوسف أيوب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المسار المصري تجاه هذه الأزمة واضح ومتمثل في وقف إراقة الدماء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، الحفاظ على الدولة الوطنية السودانية، العمل على تهدئة الأجواء لكي يعود الأشقاء السودانيين إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف في حديثه، أن حديث مالك عقار اليوم أكد أن المساعي المصرية الكثيرة تهدف إلى التفاوض السوداني السريع، خاصة وأن الوضع الاقتصادي والإنساني السوداني متردي. 

الجهود المصرية الملموسة 

وتابع: "من واجب المجتمع الدولي أن يهيأ المواقف والظروف للدولة السودانية للجلوس على طاولة المفاوضات". 

واستطرد: "الأزمة السودانية ذات تأثير مباشر على الدول المجاورة، وليس فقط على الداخل السوداني، والدليل على ذلك زيادة الوافدين السودانين إلى الدول المجاورة وبخاصة مصر، وهذا التوافد يشكل ضغط كبير على موارد الدولة".

وذكر أن الدولة المصرية لا تريد سوى تحقيق الأمن والسلم بالداخل السوداني الفترة المقبلة، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين الأبرياء.

 

يوسف آيوب رئيس تحرير صوت الأمة الأزمة السودانية الجهود المصرية اكسترا نيوز

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