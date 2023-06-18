الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن سؤال "تلت التسعة كام": "واضح إن كلنا نعانى من عدم التركيز"

الباز
الباز

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على السؤال المحير في امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم "تلت التسعة كام".

وأجرى الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مداخلة هاتفية مع ملك رضا، طالبة ثانوية عامة بمدرسة قاسم أمين، والتي أكدت أن امتحان اللغة العربية كان سهلًا في مستوى الطالب المتوسط، موضحة أن النحو كان به بعض الصعوبات كعادته.

وسأل الباز الطالبة ملك رضا على السؤال المحير، لترد: "السؤال كان في جزء القراءة المتحررة، وكان نصف الشباب يقضون 9 ساعات على الإنترنت ثلثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب من الطالب تحديد الوقت الذي يقضونه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا جاوبت 9 والمدرس وهو بيراجع قالي صح".

وعلق الباز ضاحكًا على السؤال المحير، قائلًا: "أحيانًا إحنا بنخترع حاجات كدة ونقول سؤال محير ولغز وتلت التسعة، والناس تقول معروف إن تلت التسعة 3، وبعدين يقولك لا ده امتحان عربي فتبقي تلت التسعة يعني 10 والحقيقة حاجة تانية خالص، واضح إن كلنا نعاني من عدم التركيز".

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