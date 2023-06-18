تامر حسني يروج لهرمون السعادة من فيلم "تاج"

روج الفنان الشاب تامر حسني لفيلمه الجديد الذي يخوض به ماراثون عيد الأضحى المبارك، تاج ويشاركه في البطولة دينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، ويحمل توقيع تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

https://www.instagram.com/reel/CtozdcXg0bt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ونشر تامر حسني فيديو وهو يغني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة، “إنستجرام” وعلق قائلًا: “هرمون السعادة من فيلم تاج، هرمون السعادة من فيلم تاج قريبًا إن شاء الله”.

قصة فيلم تاج

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي فانتازي، حول البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقي توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.