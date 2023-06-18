وزير الخارجية يكشف أهم المواضيع والقضايا التي تم نقاشها مع جوزيب بوريل

قال وزيرالخارجية سامح شكري، إن لقائه مع جوزيب بوريل، ممثل الشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، عددًا من القضايا ومنها التطورات المرتبطة بالسودان.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لهما، كما تم مناقشة الأوضاع في ليبيا والهجر غير الشرعية، وبحث سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في أطار اكتساب الخبرات والقدرة على شرح التطور القائم في مصر في كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

مناقشة الأزمة الأوكرانية

وتابع، أنه تم مناقشة الاوضاع في الأزمة الاوكرانية، وكذلك كل المواضيع التي نستطيع التعامل معها من خلال التعاون فيما بيننا فالاتحاد الاووربي شريك ونسعى للمزيد من يادة التعاون بيينا.