أمين الفتوى: هذه الطريقة الصحيحة للسعي بين الصفا والمروة (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك طريقة صحيحة يجب أن يتبعها الحجاج أثناء السعي بين الصفا والمروة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، اليوم الأحد: "مسألة السعي نفسه، كيفية السعي بداية وازاي يتحسب الشوط، ثانيًا طبعًا إحنا عارفين إن العمرة بتبقى مفتوحة شوية لكن امتى الحاج بالساعات؟ السعي الصفا والمروة، هو معناه كدة ببساطة اللي هو قطع المسافة، التي بين الصفا والمروة، أن حضرتك تمشي المسافة الموجودة بين جبل الصفا، إلى جبل المروة بعد طواف صحيح، سواء كان الطواف دة، طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، بس ليه سمي بطواف الزيارة؟ الزيارة لأن المحرم بعد ما ينتهي من الوقوف وعرفات ويمر بمزدلفة بيصل إلى البيت بيزور البيت كدة بيرجع إلى منى تاني فسمي بطواف الزيارة".

واستكمل: “يتوجه الحاج إلى جبل الصفا ويقف عليه مستقبلة المشرفة ثم يمشي في هذه المسافة، المسافة تقريبا كده بين الصفا والمروة حوالي 394 مترًا، فالإنسان لازم يسير في هذه المسافة، ما ينفعك عنه يعني مثلا يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ونزل مشي كده يجمع ما يصل إلى المروة، راح راجع تاني، راح راجع تاني، لا يعد هذا ايه؟ شوط، لازم يصل إلى المروة، طيب هو طلع الصفا وينزل من الصفا ويمشي لحد المروة؟ طبعًا إحنا دلوقتي الحمد لله رب العالمين أن السعي أصبح في مكان ويسير والحمد لله بخلاف اللي كان موجود على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم”.

https://youtu.be/aqrHBEOpBC8