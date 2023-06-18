"تجارية الإسماعيلية": الانتخابات شهدت أعلى نسبة تصويت في تاريخ المحافظة

أعلن محمد السيد، مدير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن الانتخابات التي أجريت أمس في نادي الشجرة -التابع لمحافظة الإسماعيلية- شهدت أعلى نسبة تصويت في تاريخ انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية.

وقال مدير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية إن اجمالي من أدلوا بأصواتهم فب انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية 1170 عضو مقسمين علي لجنتين اللجنة، وشهدت اللجنة الأولى حضور 581 عضو ادلوا بأصواتهم وجاء عدد الأصوات الصحيحة منها 550 بينما كانت الأصوات الباطلة 31 صوت.

وقال في اللجنة الفرعية الثانية شهدت حضور 589 عضو ادلوا بأصواتهم الصحيحة منها 555 والباطلة كانت 34 صوت.

تعرف على عدد أصوات المرشحين في الغرفة التجارية بالإسماعيلية

وفازت قائمة المستقبل بالمقاعد السبعة لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية وجاءت النتيجة كالتالي جلال محمد طاهر محمد وحصل علي 901 صوت وأحمد سامى محمد علی سلیم وحصل علي 748 صوتًا وسعید محمد محمد عبدالله وحصل على 723 صوتًا وحاتم ابراهیم سید محمد وحصل على 658 صوتا ووائل كمال عبد العزيز ابراهيم وحصل علي 643 صوتًا وعلى محمد على عبد العال وحصل علي 589 صوتًا وصابر احمد همام على وحصل علي 551 صوتًا وابراهیم محمود السيد ابراهيم وحصل علي 478 صوتًا ومحمد شوقى بكرى عبدالمحسن حصل علي 381 صوتًا ومحمود شحات محمد الشحات وحصل علي 367 صوتًا ومحمد احمد عباس محمود وحصل علي 354 صوتًا ومحمود اسماعيل مرزوق وحصل علي 329 صوتًا وعبد الرؤوف صلاح محمد مصطفى وحصل علي 306 أصوات وسليمان صالح سليمان صالح وحصل على 250 صوتًا وحسام الدین حسین محمد سید وحصل علي 246 صوتًا وعماد عادل سيدهم وحصل علي 327 صوتًا.