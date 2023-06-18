الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهالى قرى القليوبية: «حياة كريمة» أنقذتنا بالخدمات وفرص العمل

حياة كريمة
حياة كريمة

نجحت مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات، ونشر الوعى، وتوفير فرص عمل فى قرى محافظة القليوبية، خلال وقت قياسى، ما أثمر تغيير حياة سكان تلك القرى للأفضل. وشملت تدخلات «حياة كريمة» تطوير شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، والطرق، والكهرباء، والاتصالات، ومد الغاز الطبيعى، فضلًا عن إنشاء المجمعات الخدمية والبيطرية، وبناء ورفع كفاءة المنشآت الصحية والتعليمية والصحية والرياضية، وعقد ندوات لنشر الوعى بقضايا المرأة والطفل وبإنجازات الدولة، فى إطار تحرك المصريين نحو «الجمهورية الجديدة».

وقال محمد عبدالله، شاب من إحدى قرى مدينة شبين القناطر، إنه فوجئ بما حققته المبادرة الرئاسية من إنجازات خلال وقت قياسى، موضحًا: «الآن أصبحنا نرى الخدمات والتعمير حولنا فى كل مكان، وأصبحت قريتنا نموذجية، وليس علينا أن نذهب للمدينة الآن، فكل ما نحتاجه موجود أمامنا.. لم نتخيل أن يحدث كل هذا خلال فترة قصيرة، وأرى أن هذا مجهود يستحق الإشادة».

وأضاف «عبدالله»: «كانت قريتنا تعانى من تهالك البنية التحتية وتفتقر للخدمات، وعلى مدار عقود كنا نطلب من المسئولين نجدتها، لكن لا أحد كان يستجيب لنا، ولم نر من النواب ومسئولى المحليات سوى الوعود.. حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظر نظرة رحمة واهتمام لأهالى القرى».

وأشار إلى أن الأوضاع تغيرت بمجرد وصول «حياة كريمة» لقريته، إذ رفعت المستوى المعيشى للأهالى، وخففت عنهم الأعباء عبر توفير الخدمات وتطوير البنى التحتية، خاصة الطرق.

وأكد: «المبادرة الرئاسية تتميز بأنها مبادرة أفعال لا أقوال، ولم تكتفِ بتلبية مطالبنا، بل فاجأتنا بما هو أكثر، فقد وفرت فرص عمل للشباب، وأعادت بناء البيوت المتهالكة».

وتابع: «كان الأهالى يعانون حال سقوط الأمطار، ولا يستطيعون الذهاب لأعمالهم، فالطرق كانت تغرق وتتحول لبرك من الوحل لا يمكن السير عليها، حتى باستخدام سيارة، وإن تزامن هطول الأمطار مع وجود مريض يجب نقله لمستشفى كانت حياته تتعرض للخطر، وقد يفقدها بسبب أزمة الطرق وطول المسافة بين القرية والمنشأة الصحية.. والحمد لله كل ذلك تغير للأفضل».

من جهتها، قالت جهاد محمد، من قرية «طحا»، التابعة لمركز شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، إن مؤسسة «حياة كريمة» حققت إنجازات كثيرة، وحوّلت قرى القليوبية من أماكن تفتقر للخدمات والبنية التحتية، إلى قرى نموذجية، تتوفر بها الخدمات، ويعيش أهلها حياة كريمة.

وأضافت «جهاد»: حياة كريمة نفذت العديد من الأنشطة لدعم الأسر وخلق فرص عمل، من خلال تعليمهم حرفًا يدوية تعينهم على كسب قوت يومهم، ليتجسد المثل الشهير: «لا تعطنى سمكة بل علمنى كيف أصطاد».

وأشارت إلى أنه «بفضل تلك المؤسسة تعلمت حرفة يدوية، وبدأت فى تسويق منتجاتى عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتدر علىّ دخلًا دون أن أحتاج إلى الذهاب إلى عمل، وهو ما ترفضه الكثير من العائلات هنا فى تلك القرى».

وتابعت: فوجئت بحرص المبادرة على مساعدتى فى تسويق منتجاتى، من خلال إتاحة الفرصة لنا للمشاركة بمعرض «تراثنا» للحرف اليدوية التراثية مجانًا، فى الجناح الخاص بالمؤسسة فى المعرض، ما أسهم فى تواصلنا مع شرائح جديدة، وظل العمل بيننا ممتدًا حتى بعد انتهاء فترة المعرض، من خلال التواصل تليفونيًا، وعبر الإنترنت لطلب المزيد من البضائع والمنتجات.

 

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كمبوديا تعزيز التعاون المشترك

منع نزول المصطافين لشاطئ النخيل بالإسكندرية

فوز اللاعب المصرى على عزت بالمركز الثانى فى بطولة إيطاليا المفتوحة للاسكواش

وزير العدل القطرى يبدى إعجابه بالتطور الذى شهدته منظومة القضاء المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران