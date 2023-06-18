قبل العيد.. "المصرية للحوم والدواجن" تطمئن المواطنين على الأسعار وضخ كميات بالمنافذ

قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إنه مع أزمة السودان كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتنويع مصادر التوريد، مؤكدًا أنه رغم ذلك لم يتوقف الضخ من السودان، ويوجد بالمحجر 10 آلاف رأس، و10 آلاف أخرى على الحدود.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه تم الاتفاق مع جيبوتي على توريد 12 ألف رأس، ووصلت بالفعل 5 آلاف رأس في سفاجا، مشيرًا إلى أن اللحوم البرازيلي المجمدة وصلت 5 آلاف طن دخلت الثلاجات، و10 آلاف طن لحوم هندي.

وأكد أن ذبح الرءوس يتم في مصر ويتم نقله بعربات مبردة وتوجد لجان من وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بالكشف على الأبقار قبل ذبحها للتأكد من خلوها من أي أمراض، وتصل للمحاجر ويتم الكشف عليها مرة ثانية.

أسعار اللحوم بالمنافذ

وطمأن المواطنين بأن اللحوم آمنة تمامًا وذات جودة عالية، وسعرها يصل 195، واللحوم البرازيلي 160، والهندي 130، والأسعار تقل عن الأسعار الخارجية بنسبة تصل من 30 إلى 40%.

وأشار إلى أن المنافذ يتم مدها يوميًا بـ45 طنًا، ومع اقتراب العيد ووقت الذروة تصل إلى 120 طنًا، كما توجد شوادر للخراف الحية، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو البقري يصل إلى 170 جنيهًا والضاني 250، واللحوم البلدي تصل إلى 260 جنيهًا للكيلو.