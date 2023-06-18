الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قبل العيد.. "المصرية للحوم والدواجن" تطمئن المواطنين على الأسعار وضخ كميات بالمنافذ

اللحوم
اللحوم

قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إنه مع أزمة السودان كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتنويع مصادر التوريد، مؤكدًا أنه رغم ذلك لم يتوقف الضخ من السودان، ويوجد بالمحجر 10 آلاف رأس، و10 آلاف أخرى على الحدود.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه تم الاتفاق مع جيبوتي على توريد 12 ألف رأس، ووصلت بالفعل 5 آلاف رأس في سفاجا، مشيرًا إلى أن اللحوم البرازيلي المجمدة وصلت 5 آلاف طن دخلت الثلاجات، و10 آلاف طن لحوم هندي.

وأكد أن ذبح الرءوس يتم في مصر ويتم نقله بعربات مبردة وتوجد لجان من وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بالكشف على الأبقار قبل ذبحها للتأكد من خلوها من أي أمراض، وتصل للمحاجر ويتم الكشف عليها مرة ثانية.

أسعار اللحوم بالمنافذ

وطمأن المواطنين بأن اللحوم آمنة تمامًا وذات جودة عالية، وسعرها يصل 195، واللحوم البرازيلي 160، والهندي 130، والأسعار تقل عن الأسعار الخارجية بنسبة تصل من 30 إلى 40%.

وأشار إلى أن المنافذ يتم مدها يوميًا بـ45 طنًا، ومع اقتراب العيد ووقت الذروة تصل إلى 120 طنًا،  كما توجد شوادر للخراف الحية، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو البقري يصل إلى 170 جنيهًا والضاني 250، واللحوم البلدي تصل إلى 260 جنيهًا للكيلو.

المصرية للحوم والدواجن اللحوم أسعار اللحوم بالمنافذ وزارة الزراعة اللحوم آمنة شوادر للخراف الحية الضاني

مواد متعلقة

إقبال ملحوظ على شراء اللحوم في الوراق قبل حلول عيد الأضحى

"الزراعة": ضخ كميات من اللحوم البلدية فى الأسواق والمنافذ

الكندوز بـ 345 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

"تموين الإسماعيلية" تطرح اللحوم المجمدة بـ160 جنيها في المنافذ الاستهلاكية

الزراعة: انفراجة فى أسعار اللحوم بعد انخفاض أسعار الأعلاف 30%

برلمانى يطالب بالتوسع فى تنظيم معارض اللحوم والسلع المخفضة قبل عيد الأضحى

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة 2023 (مستند)

محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير كمبوديا تعزيز التعاون المشترك

منع نزول المصطافين لشاطئ النخيل بالإسكندرية

فوز اللاعب المصرى على عزت بالمركز الثانى فى بطولة إيطاليا المفتوحة للاسكواش

وزير العدل القطرى يبدى إعجابه بالتطور الذى شهدته منظومة القضاء المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 فلسطينيين فى القدس

حكومة الاحتلال الإسرائيلى تقرر تسريع مراحل البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية

عضو بالكنيست: إسرائيل قد تقبل تفاهمًا نوويًا بين واشنطن وطهران