إعادة فتح طريق 36 الحربي بعد رفع آثار الحادث المروري بالقصاصين

تمكن مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية من إعادة فتح طريق 36 الحربي بعدما شهد حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل محملة بالبيض على "طريق 36 الحربي" أمام صينية الصالحية.

فيما انتقلت سيارات وأدوات مجلس مدينة القصاصين برئاسة مدحت عباس لمكان الحادث، وتمكنوا من رفع حطام الحادث، بتعليمات من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ومتابعة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة وعادت حركة سير السيارات على الطريق لطبيعتها وجميع الحارات تعمل بكامل طاقتها.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بوقوع حادث على طريق ٣٦ الحربي في نطاق مدينة القصاصين.

وقالت مصادر إن المصابين 15 شخصًا ونقلوا لمستشفيات مختلفة في نطاق الإسماعيلية، فيما لقى 3 أشخاص مصرعهم.

ووجّه اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الشرطة وضباط البحث الجنائي لفحص الواقعة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

حرر محضر بالواقعة، وجاري سؤال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية لمعرفة ملابسات الحادث.